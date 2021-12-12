В США пригрозили России «огромными последствиями» за вторжение в Украину. Фото: istock

https://racurs.ua/n164308-v-ssha-prigrozili-rossii-ogromnymi-posledstviyami-za-vtorjenie-v-ukrainu.html

Ракурс

Вторжение России в Украину обернется «огромными последствиями» для агрессора — такое заявление сделали Соединенные Штаты Америки (США).

США готовы принять различные меры и укреплять оборону Украины, чтобы страна могла лучше защитить себя. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает NBC.

Блинкен рассказал, что президент США Джо Байден ясно сказал президенту РФ Владимиру Путину, что Америка рассматривает разные шаги, от которых ранее воздерживалась, и это может привести к огромным последствиям для России. В то же время он добавил, что главы МИД G7 на встрече в Ливерпуле продемонстрировали решимость противостоять российской агрессии.

Мы ясно заявили, что будут огромные последствия, если Россия решит возобновить агрессивные действия против Украины, — добавил Блинкен.



Напомним, ранее мы сообщали, что нападение России на Украину пугает весь восточный блок НАТО — президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что вероятность российской агрессии против Украины очень высока. Он предположил, что может свершиться худший сценарий.

Источник: NBC