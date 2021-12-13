Берлін пообіцяв заблокувати ПП-2, ринок відповів новим максимумом ціни на газ

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Німеччина заблокує «Північний потік-2» (ПП-2) у випадку нової агресії Росії проти України. Про це заявила 13 грудня нова очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Після такого попередження Росії ціни на газ в Європі знову полізли вгору. Спотова ціна перевищила 1,35 тис. дол. за тис.куб.м. Це максимальний показник з початку жовтня.

Так високо спотова ціна на газ стрибала 16 листопада — до 1 тис. 46 дол. за тисячу кубометрів. Саме тоді стало відомо про призупинення сертифікації ПП-2.

У разі подальшої ескалації газогін ПП-2 не зможе розпочати роботу, — цитує міністра телекомпанія ZDF.

Бербок також заявила про неможливість на даний момент сертифікувати російський газогін «Північний потік-2» через його невідповідність вимогам європейського енергетичного законодавства.

Сертифікацію зупинено до моменту, коли оператор, швейцарська Nord Stream 2, змінить правовий статус, а також буде забезпечено допуск до газогону незалежним компаніям.

Бербок повернулася із Ліверпуля, де працювала на саміті міністрів закордонних справ G7. Керівники МЗС провідних країн світу домовилися, що у разі агресії проти України «Група семи» відповість жорсткими економічними санкціями проти РФ.

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна має намір зробити все можливе для збереження транспортування газу через Україну в майбутньому.

Восени Росія скоротила прокачку газу до Європи, що спричинило енергетичну кризу та підняло ціни на газ, вугілля та електроенергію.

Згодом РФ зібльшила транзит газу до регіону, але він залишився нижче за нормальні рівні у відповідний період року.