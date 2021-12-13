Київ звинуватив ФРН у блокуванні поставок зброї, Берлін активізує «Нормандію»

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Очільник Міністерство оборони України Олексій Резніков різко висловився щодо військової допомоги Німеччини Збройним силам України. Це відбулося на тлі намагань Берліна активізувати «нормандські переговори».

Київ фактично звинуватив ФРН у блокуванні поставок зброї, а новий канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав активувати «нормандський формат», щоб відвернути ескалацію на Донбасі.

Резніков у коментарі Financial Times повідомив, що Берлін у листопаді наклав вето на закупівлю Україною антидронових рушниць та антиснайперських систем через натівське агентство закупівель.

Натомість міністр нагадав, що ФРН все ще будують «Північний потік — 2» і, на його думку, це дуже несправедливо.

У списку озброєнь, які Україна у квітні запросила в Німеччини були компоненти протикорабельних ракет, системи протиповітряної оборони, обладнання для розмінування, а також корвети, які вже були у вжитку. Україна має намір купувати зброю через двосторонні угоди із союзниками — США, Великою Британією, Литвою та Францією.

Мінекономіки Німеччини, яке відповідає за затвердження експорту зброї чи накладання вето, не коментувало ситуацію, так само не оприлюднена поки й позиція нового уряду ФРН.

Резніков впевнений, що тактика «не провокувати Росію не працює". Він нагадав у цьому сенсі, що РФ атакувала Грузію після того, як Німеччина та Франція блокували процес вступу Тбілісі та Києва до НАТО у 2008 році.

Тим часом Олаф Шольц закликав активізувати «нормандський формат», щоб відвернути ескалацію на Донбасі. Його заяву цитує Reuters:

Серед можливих варіантів виходу з кризи є й «нормандський формат», який необхідно використовувати надалі як інструмент переговорів. Шкода, що в минулі роки розвиток цього формату був не таким, як би нам хотілося. Ми маємо намір обговорити це питання на засіданнях Європейської ради.

Шольц наголосив, що Німеччина вітає роль України як транзитера газу для Європи, а наступальні дії Кремля посилять тиск на «Північний потік — 2».

Нагадаємо, що в середині листопада 2021 року Німеччина призупинила сертифікацію газогону «Північний потік-2». Оператор Nord Stream 2 повинен мати відповідну законам ФРН організаційну форму.

Джерела: Reuters, FT