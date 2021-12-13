Киев обвинил ФРГ в блокировке поставок оружия, Берлин активизирует «Нормандию»

https://racurs.ua/n164319-kiev-obvinil-frg-v-blokirovke-postavok-orujiya-berlin-aktiviziruet-normandiu.html

Ракурс

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников резко высказался по поводу военной помощи Германии Вооруженным силам Украины. Это произошло на фоне попыток Берлина активизировать «нормандские переговоры».

Киев фактически обвинил ФРГ в блокировании поставок оружия, а новый канцлер Германии Олаф Шольц призвал активировать «нормандский формат», чтобы предотвратить эскалацию на Донбассе.

Резников в комментарии Financial Times сообщил, что Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной антидроновых ружей и антиснайперских систем через натовское агентство закупок.

Министр напомнил, что ФРГ все еще строят «Северный поток — 2» и, по его мнению, это очень несправедливо.

В списке вооружений, которые Украина в апреле запросила у Германии, были компоненты противокорабельных ракет, системы противовоздушной обороны, оборудование для разминирования, а также корветы, которые уже были в употреблении. Украина намерена покупать оружие по двусторонним соглашениям с союзниками — США, Великобританией, Литвой и Францией.

Минэкономики Германии, которое отвечает за утверждение экспорта оружия или наложение вето, не комментировало ситуацию, также не обнародована пока и позиция нового правительства ФРГ.

Резников уверен, что тактика «не провоцировать Россию не работает». Он напомнил в этом смысле, что РФ атаковала Грузию после того, как Германия и Франция блокировали процесс вступления Тбилиси и Киева в НАТО в 2008 году.

Между тем, Олаф Шольц призвал активизировать «нормандский формат», чтобы остановить эскалацию на Донбассе. Его заявление цитирует Reuters:

Среди возможных вариантов выхода из кризиса есть и «нормандский формат», который необходимо использовать в дальнейшем как инструмент переговоров. Жаль, что в прошлые годы развитие этого формата было не таким, как нам бы хотелось. Мы намерены обсудить этот вопрос на заседаниях Европейского совета.

Шольц подчеркнул, что Германия приветствует роль Украины как транзитера газа для Европы, а наступательные действия Кремля усилят давление на «Северный поток — 2».

Напомним, что в середине ноября 2021 года Германия приостановила сертификацию газопровода «Северный поток-2». Оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму.

Источники: Reuters, FT