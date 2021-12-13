Коронавирус. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n164318-koronavirus-v-ukraine-otstupaet-smertnost-suschestvenno-upala-infografika.html

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Коронавирус в Украине до сих пор бушует и отправляет украинцев на больничные койки, но общая волна заболеваемости пошла на убыль.

За минувшие сутки, 12 декабря, вирус обнаружили у 4 тыс. 73 граждан. В больницы попали 1 тыс. 456 инфицированных. Умерли от болезни 188 украинцев. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Среди больных 377 детей и 37 медработников.

Прививки от коронавируса за прошлые сутки получили 53 тыс. 291 человек. Одну дозу получили 16 тыс. 551 человек, полностью иммунизированы — 36 тыс. 740 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Омикрон», новая мутация коронавируса, является более заразной, чем штамм «Дельта», и снижает эффективность вакцинации, но вызывает менее серьезные симптомы у больных.