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Коронавирус. Фото: Минздрав

Коронавирус в Украине отступает — смертность существенно упала (ИНФОГРАФИКА)

13 дек 2021, 09:12
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Коронавирус в Украине до сих пор бушует и отправляет украинцев на больничные койки, но общая волна заболеваемости пошла на убыль.

За минувшие сутки, 12 декабря, вирус обнаружили у 4 тыс. 73 граждан. В больницы попали 1 тыс. 456 инфицированных. Умерли от болезни 188 украинцев. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБОСреди больных 377 детей и 37 медработников.


Прививки от коронавируса за прошлые сутки получили 53 тыс. 291 человек. Одну дозу получили 16 тыс. 551 человек, полностью иммунизированы — 36 тыс. 740 человек.

Коронавирус в регионах. Инфогарфика: МинздравНапомним, ранее мы сообщали, что «Омикрон», новая мутация коронавируса, является более заразной, чем штамм «Дельта», и снижает эффективность вакцинации, но вызывает менее серьезные симптомы у больных.

Источник: Ракурс


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