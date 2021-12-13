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Коронавірус. Фото: istock
Коронавірус в Україні відступає — смертність істотно знизилася (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n164318-koronavirus-v-ukrayini-vidstupaie-smertnist-istotno-znyzylasya-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні досі вирує і відправляє українців на лікарняні ліжка, але загальна хвиля захворюваності пішла на спад.
За минулу добу, 12 грудня, вірус виявили у 4 тис. 73 громадян. До лікарень потрапили 1 тис. 456 інфікованих. Померли від хвороби 188 українців. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).
Серед хворих 377 дітей і 37 медпрацівників.
Щеплення від коронавірусу за минулу добу дістали 53 тис. 291 людина. Одну дозу отримали 16 тис. 551 людина, повністю імунізовані — 36 тис. 740 людей.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Омікрон», нова мутація коронавірусу, є більш заразною, ніж штам «Дельта», і знижує ефективність вакцинації, але викликає менш серйозні симптоми у хворих.
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