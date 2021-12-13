QR-код про вакцинацію канадці розмістили на різдвяних светрах (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n164335-qr-kod-pro-vakcynaciu-kanadci-rozmistyly-na-rizdvyanyh-svetrah-video.htmlРакурс
QR-код про вакцинацію канадці розмістили на різдвяних светрах.
Дизайнери креативного агентства The Hive вигадали «паспорт потворного светра» (Ugly Sweater Passport). До такої ідеї вдалися через те, що відвідувачі часто порпаються в кишенях і сумках перед закладами, шукаючи свій ковід-сертифікат. Про це повідомляє Telegram-канал «Вірусні історії».
Зазначається, що на «потворному» светрі зображено спеціальний QR-код. Скануючи його, працівник закладу бачить ім’я та прізвище людини, дату її народження і статус вакцинації.
Такі светри ще не надійшли у продаж. Громадянам Канади пропонують зареєструватися на спеціальному сайті та безкоштовно отримати один із них.
Код вакцини такий холодний і урядовий. Ми вважали, що паспорт Ugly Sweater Passport — відмінний спосіб додати класичного святкового веселощів і радості у святковий сезон, — заявив молодший креативний директор The Hive Мітч Дуеслінг.
Нагадаємо, у Київській області правоохоронці ліквідували підпільний центр із виготовлення фейкових ковід-сертифікатів, дозвільних та довідкових документів. За підроблені сертифікати зловмисники отримували від 250 до 500 дол.
Джерело: Telegram-канал «Вірусні історії»