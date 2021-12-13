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Ракурс
QR-код про вакцинацію канадці розмістили на різдвяних светрах. Фото: business.rayon.in.ua

QR-код про вакцинацію канадці розмістили на різдвяних светрах (ВІДЕО)

13 гру 2021, 12:32
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QR-код про вакцинацію канадці розмістили на різдвяних светрах.

Дизайнери креативного агентства The Hive вигадали «паспорт потворного светра» (Ugly Sweater Passport). До такої ідеї вдалися через те, що відвідувачі часто порпаються в кишенях і сумках перед закладами, шукаючи свій ковід-сертифікат. Про це повідомляє Telegram-канал «Вірусні історії».

Зазначається, що на «потворному» светрі зображено спеціальний QR-код. Скануючи його, працівник закладу бачить ім’я та прізвище людини, дату її народження і статус вакцинації.

Такі светри ще не надійшли у продаж. Громадянам Канади пропонують зареєструватися на спеціальному сайті та безкоштовно отримати один із них.

Код вакцини такий холодний і урядовий. Ми вважали, що паспорт Ugly Sweater Passport — відмінний спосіб додати класичного святкового веселощів і радості у святковий сезон, — заявив молодший креативний директор The Hive Мітч Дуеслінг.


Нагадаємо, у Київській області правоохоронці ліквідували підпільний центр із виготовлення фейкових ковід-сертифікатів, дозвільних та довідкових документів. За підроблені сертифікати зловмисники отримували від 250 до 500 дол.

Джерело: Telegram-канал «Вірусні історії»

Джерело: Ракурс


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