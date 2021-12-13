QR-код о вакцинации канадцы разместили на рождественских свитерах. Фото: business.rayon.in.ua

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QR-код о вакцинации канадцы разместили на рождественских свитерах.

Дизайнеры креативного агентства The Hive придумали «паспорт уродливого свитера» (Ugly Sweater Passport). К такой идее прибегли из-за того, что посетители часто копаются в карманах и сумках перед заведениями, ища свой ковид-сертификат. Об этом сообщает Telegram-канал «Вирусные истории».

Отмечается, что на «уродливом» свитере изображен специальный QR-код. Сканируя его, работник заведения видит имя и фамилию человека, дату его рождения и статус вакцинации.

Такие свитера еще не поступили в продажу. Гражданам Канады предлагают зарегистрироваться на специальном сайте и бесплатно получить один из них.

Код вакцины такой холодный и правительственный. Мы считали, что паспорт Ugly Sweater Passport-отличный способ добавить классического праздничного веселья и радости в праздничный сезон, — заявил младший креативный директор The Hive Митч Дуеслинг.

Напомним, в Киевской области правоохранители ликвидировали подпольный центр по изготовлению фейковых ковид-сертификатов, разрешительных и справочных документов. За поддельные сертификаты злоумышленники получали от 250 до 500 долл.

Источник: Telegram-канал «Вирусные истории»