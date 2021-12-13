Социологи опубликовали новый рейтинг партий в Украине

https://racurs.ua/n164334-evrosolidarnost-otorvalas-ot-sn-v-itogovom-reytinge-partiy-2021-goda.html

Ракурс

Рейтинг партий в Украине возглавила партия Петра Порошенко «Европейская солидарность». Ее поддерживают 13,7% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто намерен голосовать и определился со своим выбором.

В то же время партию Владимира Зеленского «Слуга народа» поддерживают 12,7% среди всех респондентов и 18,4% среди тех, кто определился с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Разница в поддержке этих партий — в рамках статистической погрешности, то есть формально по результатам опроса эти партии с примерно одинаковой поддержкой «делят» первое место.

Далее следуют партии «Батькивщина» (6,2% среди всех респондентов и 9,1% среди определившихся с выбором) и «Оппозиционная платформа — за жизнь» (6,2% и 9%).

Пятипроцентный барьер также формально преодолевают:

«Сила и честь» (4,8% и 7%),

Радикальная партия (3,6% и 5,2%) и

Украинская стратегия Гройсмана (3,5% и 5,1%).

Формально чуть меньше проходного барьера имеют, но приближенные к нему «Разумная политика» (3,3% и 4,8%), «Наши» (3,1% и 4,4%) и «Партия Шария» (2,8% и 4%). Другие партии имеют более низкую поддержку.

Опрос был проведен 3−11 декабря методом телефонных интервью. Опросили 2 тыс. респондентов старше 18 лет, проживающих во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий.

Статистическая погрешность не превышает 2,4%. Кроме того, КМИС не указал заказчика опроса.

«Ракурс» сообщал, что рейтинг президента Владимира Зеленского продолжает быть самым высоким среди всех кандидатов на пост главы государства. За Зеленского проголосовали бы 20,2% среди всех респондентов и 27,1% среди тех, кто определился с выбором.