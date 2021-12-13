Космические штрафы без суда пообещали нелегальным перевозчикам

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https://racurs.ua/n164333-kosmicheskie-shtrafy-bez-suda-poobeschali-nelegalnym-perevozchikam.html

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Штрафы для нелегальных перевозчиков будут выписывать без суда — на украинских дорогах уже начали дежурить сотрудники «Укртрансбезопасности», а также экипажи полиции.

Об этом заявил глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков Игорь Житинский, передает UBR.ua.

Перевозчикам, работающим без документов, придется заплатить штраф в размере 17 тыс. грн. В то же время для выписки штрафа решение суда не нужно.

Житинский призвал украинцев обращаться в «Укртрансбезопасность» или в Национальную полицию Украины в случае обнаружения «автобусных пиратов». В то же время нужно указать, как и где водители забирают пассажиров, а также сделать фото или видео транспортного средства с номерами.

Как известно, с 1 октября 2021 года в Украине вступили в силу изменения в законодательство, в соответствии с которыми за перевозку пассажиров и грузов без необходимых документов предусматривается штраф в размере от 17 тыс. грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что кареты скорой помощи в Украине штрафуют за превышение скоростного режима. Правоохранители объясняют, что система работает автоматически. А в случае совершения правонарушения она также автоматически фиксируется в отношении всех идентифицировавших машин. У патрульной полиции нет никаких списков «исключений», кроме транспортных средств со специализированной регистрацией.

Источник: UBR.ua