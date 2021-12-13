Зеленский и Бойко потеряли за год больше всего рейтинга. Фото: president.gov.ua

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Ракурс

Рейтинг президента Владимира Зеленского продолжает быть самым высоким среди всех кандидатов на пост главы государства.

За Зеленского проголосовали бы 20,2% среди всех респондентов и 27,1% среди тех, кто определился с выбором. Вторую позицию занял нардеп Петр Порошенко с показателями 14,7% среди всех респондентов и 19,7% среди тех, кто определился с выбором. Тройку лидеров занимает лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (соответственно 8,4% и 11,3%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 3 по 11 декабря.

Далее идут Игорь Смешко (5,8% и 7,7%), Юрий Бойко (4,9% и 6,6%), Евгений Мураев (4,8% и 6,5%), Дмитрий Разумков (4,7% и 6,3%), Владимир Гройсман (3,8% и 5,1%) и Олег Ляшко (3,6% и 4,8%). Другие кандидаты имеют еще более низкую поддержку.

В КМИС отметили, что по сравнению с декабрем 2020 года рейтинг таких топ-кандидатов, как Зеленский, Порошенко, Тимошенко и Смешко статистически значимо не изменился. Больше всего в рейтинге потерял Бойко — 7,1% среди тех, кто определился с выбором. Пошатнулся за год и рейтинг Зеленского — 3,5%. При этом положительную динамику в рейтинге имеет Олег Ляшко — с 2,9% до 4,8%.

Опрос был проведен в течение 3−11 декабря Киевским международным институтом социологии (КМИС). Методом телефонных интервью с использованием компьютера были опрошены 2 тыс. респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властями Украины. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Кроме того, КМИС не указал заказчика своего опроса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский возглавил нынешний национальный рейтинг влиятельности «Элита Украины». Также в него попали бизнесмены Ринат Ахметов и Игорь Коломойский, руководитель Офиса президента Андрей Ермак.