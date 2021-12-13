Стефанчук прокомментировал требование об обращении в КСУ о дате выборов Рады

https://racurs.ua/n164331-stefanchuk-prokommentiroval-trebovanie-ob-obraschenii-v-ksu-o-date-vyborov-rady.html

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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук пообещал не подписывать обращение в Конституционный суд о дате следующих парламентских выборов.

Речь идет о разъяснении возможности перенесения парламентских выборов с 2023 года на 2024 год.

Некоторые мажоритарщики очень хотят этого, но я, слава Богу, не мажоритарщик. Это плохо воспринимается в обществе. Я могу себе позволить не подписывать такие обращения, — цитирует Стефанчука «Интерфакс-Украина».

Спикер таким образом прокомментировал слухи о возможном перенесении выборов в Раду.

Очередные парламентские выборы, согласно Конституции, должны состояться на пятый год полномочий действующей Верховной Рады — 29 октября 2023 года.

В то же время Конституция предусматривает, что срок полномочий Верховной Рады должен быть пять лет, но если выборы состоятся 29 октября 2023 года, он будет составлять только четыре года и четыре месяца.

Часть политиков и СМИ ранее заявляли, что перенос выборов на 2024 год может помочь действующей партии власти «Слуга народа» собрать больше голосов. Предположения основываются на том, что в таком случае выборы в Раду состоятся после выборов президента, а возможное избрание на второй срок Владимира Зеленского повышает шансы СН.

Ранее президент ответил, что не исключает обращения своих депутатов в Конституционный суд, чтобы изучить, законно ли изменить очередность выборов. Вариант проведения сначала выборов президента, а затем в Раду на Банковой рассматривают как рабочий.