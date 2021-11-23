Будут ли досрочные выборы, рассказали в «Слуге народа»

https://racurs.ua/n163478-budut-li-dosrochnye-vybory-rasskazali-v-sluge-naroda.html

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Будут ли досрочные президентские и парламентские выборы, рассказал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

Пока нет юридических предпосылок… В последнее воскресенье октября 2023 года (должны состоятся очередные парламентские выборы — ред.), — заявил Корниенко в ответ на вопрос журналистки о том, видит ли он основания для досрочных выборов.

Он отметил, что очередные выборы президента намечены на весну 2024 года. Корниенко также попросили прокомментировать слухи о том, что Офис президента рассматривает вариант проведения досрочных президентских выборов, чтобы «законсервировать» власть Зеленского еще на пять лет, поскольку при других обстоятельствах он не получит широкой поддержки избирателей.

Да, я об этом читал у одного из наших критиков — нардепа Ярослава Железняка (фракция «Голос» — ред.). Пусть он свою фантазию лучше направит на законопроекты. Это будет более эффективно для страны и большинства, — заявил Корниенко.



Напомним, ранее Корниенко работал политическим консультантом, а в 2018 присоединился к команде будущего президента Владимира Зеленского. Затем он возглавил политическую партию «Слуга народа» и стал первым заместителем председателя фракции монобольшинства. После отставки спикера Рады Дмитрия Разумкова он получил должность вице-спикера.