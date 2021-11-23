Чи будуть дострокові вибори, розповіли у “Слузі народу”

https://racurs.ua/ua/n163478-chy-budut-dostrokovi-vybory-rozpovily-u-sluzi-narodu.html

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Чи будуть дострокові президентські та парламентські вибори, розповів перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Поки що немає юридичних передумов… В останню неділю жовтня 2023 року (мають відбутися чергові парламентські вибори — ред.), — заявив Корнієнко у відповідь на запитання журналістки про те, чи бачить він підстави для дочасних виборів.

Він зауважив, що чергові вибори президента заплановані на весну 2024 року. Корнієнка також попросили прокоментувати чутки про те, що Офіс президента розглядає варіант проведення дочасних президентських виборів, щоб «законсервувати» владу Зеленського ще на п’ять років, оскільки за інших умов він не здобуде широкої підтримки виборців.

Так, я про це читав в одного з наших критиків — нардепа Ярослава Железняка (фракція «Голос» — ред.). Нехай він свою фантазію краще спрямовує у законопроекти. Це буде більш ефективно для країни і більшості, — заявив Корнієнко.



Нагадаємо, раніше Корнієнко працював політичним консультантом, а у 2018 році приєднався до команди майбутнього президента Володимира Зеленського. Згодом він очолив політичну партію «Слуга народу» та став першим заступником голови фракції монобільшості. Після відставки спікера Ради Дмитра Разумкова він отримав посаду віце-спікера.