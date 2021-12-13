Стефанчук прокоментував вимогу про звернення до КСУ щодо дати виборів Ради

Стефанчук прокоментував вимогу про звернення до КСУ про дату виборів Ради, фото - Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n164331-stefanchuk-prokomentuvav-vymogu-pro-zvernennya-do-ksu-pro-datu-vyboriv-rady.html

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пообіцяв не підписувати звернення до Конституційного суду про дату наступних парламентських виборів.

Йдеться про роз’ясненням щодо можливості перенесення парламентських виборів з 2023 року на 2024 рік.

Деякі мажоритарники дуже хочуть цього, але я, дякувати Богу, не мажоритарник. Це погано сприймається у суспільстві. Я можу собі дозволити не підписувати таких звернень, — цитує Стефанчука «Інтерфакс-Україна».

Спікер у такий спосіб прокоментував чутки щодо мождивого перенесення виборів до Ради.

Чергові парламентські вибори, відповідно до Конституції, повинні відбутися на п’ятий рік повноважень чинної Верховної Ради — 29 жовтня 2023 року.

Водночас Конституція передбачає, що термін повноважень Верховної Ради має становити п’ять років, але якщо вибори відбудуться 29 жовтня 2023 року, тоді він становитиме тільки чотири роки і чотири місяці.

Частина політиків і ЗМІ раніше заявляли, що перенесення виборів на 2024 рік може допомогти чинній партії влади «Слуга народу» зібрати більше голосів. Припущення ґрунтуються на тому, що у такому випадку вибори до Ради відбудуться після виборів президента, а ймовірне обрання на другий термін Володимира Зеленського підвищує шанси СН.

Раніше президент відповів, що не виключає звернення своїх депутатів до Конституційного суду, щоб вивчити, чи законно змінити черговість виборів. Варіант проведення спочатку виборів президента, а потім до Ради на Банковій розглядають як робочий.