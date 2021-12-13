Минуло 30 років, а Путін все ще плаче за СРСР. Фото: Кремль

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Володимир Путін, президент Росії, досі сумує за розпадом Радянського Союзу, вважаючи цю подію «загибеллю історичної Росії».

За його словами, «РФ перетворилася на зовсім іншу країну». Про це він розповів у фрагменті фільму «Нова історія», який вийшов на телеканалі «Росія 24».

Те, що створювалося 1 тис. років, було значною мірою втрачено. 25 млн росіян у нових незалежних державах раптово виявилися відрізаними від Росії. Відбулася велика гуманітарна катастрофа, — пожалівся Путін, коментуючи події 1991 року.

Варто зазначити, що висновки Путіна про втрати «створеного за тисячолітній період» суперечать історичним даним. Російська імперія була проголошена Петром I лише у 18 столітті 1721 року.

Перші згадки про столицю нинішньої Росії — Москву відносяться до 1272 року 13 століття. Також Путін був не точний у формулюванні про «25 млн росіян».

Ці люди не були громадянами РФ на момент розпаду СРСР, маючи опосередковане відношення до Росії лише за титульно-національною ознакою.

Нагадаємо, президент Російської Федерації, розповів, що на початку 1990-х років підробляв таксистом на своїй «Волзі». Лідер країни-агресора поділився спогадами, як він долав труднощі в житті.