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Ракурс
Прошло 30 лет, а Путин все еще плачет по СССР. Фото: Кремль

Прошло 30 лет, а Путин все еще плачет по СССР

13 дек 2021, 11:43
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Владимир Путин, президент России, до сих пор скучает по распаду Советского Союза, считая это событие «гибелью исторической России».

По его словам, «РФ превратилась в совсем другую страну». Об этом он рассказал во фрагменте фильма «Новая история», вышедшем на телеканале «Россия 24».

То, что создавалось 1 тыс. лет, было в значительной степени утрачено. 25 млн россиян в новых независимых государствах внезапно оказались отрезанными от России. Произошла крупная гуманитарная катастрофа, — посетовал Путин, комментируя события 1991 года.

Следует отметить, что выводы Путина о потерях «созданного за тысячелетний период» противоречат историческим данным. Российская империя была провозглашена Петром I только в 18 веке 1721 года.

Первые упоминания о столице сегодняшней России — Москве относятся к 1272 году 13 века. Также Путин был не точен в формулировке о «25 млн россиян».


Эти люди не являлись гражданами РФ на момент распада СССР, имея опосредованное отношение к России только по титульно-национальному признаку.

Напомним, президент Российской Федерации, рассказал, что в начале 1990-х годов подрабатывал таксистом на своей «Волге». Лидер страны-агрессора ответил на вопрос, как ему приходилось преодолевать трудные времена.

Источник: Ракурс


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