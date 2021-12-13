Зеленський і Бойко втратили за рік найбільше рейтингу. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n164332-zelenskyy-i-boyko-vtratyly-za-rik-naybilshe-reytyngu-opytuvannya-kmis.html

Ракурс

Рейтинг президента Володимира Зеленського продовжує бути найвищим серед усіх кандидатів на посаду глави держави.

За Зеленського проголосували б 20,2% серед усіх респондентів і 27,1% серед тих, хто визначився з вибором. Другу позицію посів нардеп Петро Порошенко з показниками 14,7% серед усіх респондентів і 19,7% серед тих, хто визначився з вибором. Трійку лідерів займає лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко (відповідно, 8,4% і 11,3%). Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 3 по 11 грудня.

Далі йдуть Ігор Смешко (5,8% і 7,7%), Юрій Бойко (4,9% і 6,6%), Євген Мураєв (4,8% і 6,5%), Дмитро Разумков (4,7% і 6,3%), Володимир Гройсман (3,8% і 5,1%) та Олег Ляшко (3,6% і 4,8%). Інші кандидати мають ще нижчу підтримку.

У КМІС зазначили, що порівняно з груднем 2020 року рейтинг таких топ-кандидатів, як Зеленський, Порошенко, Тимошенко та Смешко статистично значущо не змінився. Найбільше у рейтингу втратив Бойко — 7,1% серед тих, хто визначився з вибором. Похитнувся за рік і рейтинг Зеленського — 3,5%. При цьому позитивну динаміку в рейтингу має Олег Ляшко — з 2,9% до 4,8%.

Опитування було проведене упродовж 3−11 грудня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера було опитано 2 тис. респондентів, які мешкають у всіх регіонах України, окрім окупованого Криму.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Крім того, КМІС не вказав замовника свого опитування.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський очолив цьогорічний національний рейтинг впливовості «Еліта України». Також до нього потрапили бізнесмени Рінат Ахметов та Ігор Коломойський, керівник Офісу президента Андрій Єрмак.