Космічні штрафи без суду пообіцяли нелегальним перевізникам

Авто. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/ua/n164333-kosmichni-shtrafy-bez-sudu-poobicyaly-nelegalnym-pereviznykam.html

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Штрафи для нелегальних перевізників виписуватимуть без суду — на українських дорогах уже почали чергувати співробітники «Укртрансбезпеки», а також екіпажі поліції.

Про це заявив голова Всеукраїнського об'єднання пасажирських перевізників Ігор Житинський, передає UBR. ua.

Перевізникам, які працюють без документів, доведеться заплатити штраф у розмірі 17 тис. грн. Водночас для виписування штрафу рішення суду не потрібно.

Житинський закликав українців звертатися в «Укртрансбезпеку» або в Національну поліцію України у випадку виявлення «автобусних піратів». Водночас потрібно вказати, як і де водії забирають пасажирів, а також зробити фото або відео транспортного засобу з номерами.

Як відомо, з 1 жовтня 2021 року в Україні набули чинності зміни до законодавства, відповідно до яких за перевезення пасажирів і вантажів без необхідних документів передбачається штраф у розмірі від 17 тис. грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карети швидкої допомоги в Україні штрафують за перевищення швидкісного режиму. Правоохоронці пояснюють, що система працює автоматично. А у випадку скоєння правопорушення вона також автоматично фіксується щодо всіх машин, які ідентифікувала. У патрульної поліції немає жодних списків «виключень», окрім транспортних засобів зі спеціалізованою реєстрацією.

Джерело: UBR. ua