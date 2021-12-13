Соціологи опублікували новий рейтинг партій в Україні. Фото: agropolit

https://racurs.ua/ua/n164334-ievrosolidarnist-vidirvalasya-vid-sn-u-pidsumkovomu-reytyngu-partiy-2021-roku.html

Ракурс

Рейтинг партій в Україні очолила партія Петра Порошенка «Європейська солідарність». Її підтримують 13,7% серед усіх респондентів і 19,8% серед тих, хто збирається голосувати та визначився зі своїм вибором.

Водночас партію Володимира Зеленського «Слуга народу» підтримують 12,7% серед усіх респондентів і 18,4% серед тих, хто визначився з вибором. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Різниця в підтримці цих партій — у межах статистичної похибки, тобто формально за результатами опитування ці партії з приблизно однаковою підтримкою «ділять» перше-друге місце.

Далі йдуть партії «Батьківщина» (6,2% серед усіх респондентів і 9,1% серед тих, хто визначився з вибором) і «Опозиційна платформа — за життя» (6,2% і 9%).

П’ятивідсотковий бар'єр також формально долають:

«Сила і честь» (4,8% і 7%),

Радикальна партія (3,6% і 5,2%) і

«Українська стратегія Гройсмана» (3,5% і 5,1%).

Формально трохи менше прохідного бар'єра мають, але наближені до нього «Розумна політика» (3,3% і 4,8%), «Наші» (3,1% і 4,4%) і «Партія Шарія» (2,8% і 4%). Інші партії мають нижчу підтримку.

Опитування провели 3−11 грудня методом телефонних інтерв’ю. Опитали 2 тис. респондентів старше 18 років, які мешкають у всіх регіонах України, окрім окупованих територій.

Статистична похибка не перевищує 2,4%. Окрім того, КМІС не вказав замовника опитування.

«Ракурс» повідомляв, що рейтинг президента Володимира Зеленського продовжує бути найвищим серед усіх кандидатів на посаду глави держави. За Зеленського проголосували б 20,2% серед усіх респондентів і 27,1% серед тих, хто визначився з вибором.