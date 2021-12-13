Берлин пообещал заблокировать CП-2, рынок ответил новым максимумом цены на газ

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Германия заблокирует «Северный поток-2» (СП-2) в случае новой агрессии России против Украины. Об этом заявила 13 декабря новая глава МИД Германии Анналена Бербок.

После такого предупреждения России цены на газ в Европе снова полезли вверх. Спотовая цена превысила 1,35 тыс. дол. за тыс.куб. Это очередной максимальный показатель с начала осени 2021 года.

Так высоко спотовая цена на газ прыгала с 16 ноября — до 1 тыс. 46 дол. за тысячу кубометров. В это время стало известно о приостановке сертификации СП-2.

В случае дальнейшей эскалации этот газопровод не сможет приступить к работе, — цитирует министра телекомпания ZDF.

Бербок также заявила о невозможности на данный момент сертифицировать российский газопровод «Северный поток-2» из-за его несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства.

Сертификация приостановлена ​​до момента, когда оператор, швейцарская Nord Stream 2, изменит правовой статус, а также будет обеспечен допуск к газопроводу независимым компаниям.

Бербок вернулась из Ливерпуля, где работала на саммите министров иностранных дел G7. Руководители МИД ведущих стран мира договорились, что в случае агрессии против Украины «Группа семи» ответит жесткими экономическими санкциями против РФ.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна намерена сделать все возможное для сохранения транспортировки газа через Украину в будущем.

Осенью Россия сократила прокачку газа в Европу, что повлекло за собой энергетический кризис и подняло цены на газ, уголь и электроэнергию.

Впоследствии РФ увеличила транзит газа в регион, но он остался ниже нормальных уровней в соответствующий период года.