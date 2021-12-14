Новый способ снижения смертности от коронавируса назвали ученые. Фото: health-topics

https://racurs.ua/n164375-novyy-sposob-snijeniya-smertnosti-ot-koronavirusa-nazvali-uchenye.html

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Коронавирус в мире продолжают изучать ученые. Японские исследователи нашли связь между генетикой и смертностью от коронавируса.

Объектом изучения стала молекула HLA-A24, которая есть примерно у 60% японцев и 10−20% европейцев. Результаты научной работы приводятся в Japan Times.

Ученые заявили, что содержащийся в молекуле компонент QYI может предупреждать иммунитет о наличии инородного элемента (вируса) в организме. Это, в свою очередь, помогает лучше справляться с заболеванием.

Эксперты считают, что подобный способ защиты действует и в случае других коронавирусных инфекций.

Эти данные можно использовать при создании лекарств, вакцин от COVID-19, чтобы снизить распространение инфекции и смертность от нее. По словам ученых, исследование может помочь в разработке совершенно нового препарата против рака и заболеваний крови.

Напомним, что коронавирус в мире активно распространяется, ухудшая здоровье людей. SARS-CoV-2 сильнее всего бьет по легким, но сначала попадает в нос. Ученые решили детальнее изучить, что происходит в клетках носового эпителия, когда в них проникает коронавирус.

Источник: Japan Times