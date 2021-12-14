Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Новый способ снижения смертности от коронавируса назвали ученые. Фото: health-topics

Новый способ снижения смертности от коронавируса назвали ученые

14 дек 2021, 08:28
999

Коронавирус в мире продолжают изучать ученые. Японские исследователи нашли связь между генетикой и смертностью от коронавируса.

Объектом изучения стала молекула HLA-A24, которая есть примерно у 60% японцев и 10−20% европейцев. Результаты научной работы приводятся в Japan Times.

Ученые заявили, что содержащийся в молекуле компонент QYI может предупреждать иммунитет о наличии инородного элемента (вируса) в организме. Это, в свою очередь, помогает лучше справляться с заболеванием.

Эксперты считают, что подобный способ защиты действует и в случае других коронавирусных инфекций.

Эти данные можно использовать при создании лекарств, вакцин от COVID-19, чтобы снизить распространение инфекции и смертность от нее. По словам ученых, исследование может помочь в разработке совершенно нового препарата против рака и заболеваний крови.


Напомним, что коронавирус в мире активно распространяется, ухудшая здоровье людей. SARS-CoV-2 сильнее всего бьет по легким, но сначала попадает в нос. Ученые решили детальнее изучить, что происходит в клетках носового эпителия, когда в них проникает коронавирус.

Источник: Japan Times

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров