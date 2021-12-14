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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook
Коронавирус в Украине — за сутки 387 смертей и больше 5 тыс. заболевшихhttps://racurs.ua/n164376-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-387-smertey-i-bolshe-5-tys-zabolevshih.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 13 декабря, инфицировал 5 тыс. 275 человек, в том числе 526 детей и 53 медработника.
От осложнений болезни умерли 387 украинцев, еще 1 тыс. 123 человек были госпитализированы в больницы. Преодолели болезнь 27 тыс. 130 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 3 млн 559 тыс. 92 человека;
- выздоровело — 3 млн 195 тыс. 913 человек;
- летальных исходов — 91 тыс. 27;
- проведено ПЦР-тестирований — 16 млн 294 тыс. 537.
Также за прошедшие сутки 129 тыс. 742 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 42 тыс. 956 украинцев, полностью иммунизированы — 86 тыс. 786 человек.
Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал приказ, позволяющий введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса лицам, входящим в группы риска.
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