Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n164376-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-387-smertey-i-bolshe-5-tys-zabolevshih.html

Ракурс

Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 13 декабря, инфицировал 5 тыс. 275 человек, в том числе 526 детей и 53 медработника.

От осложнений болезни умерли 387 украинцев, еще 1 тыс. 123 человек были госпитализированы в больницы. Преодолели болезнь 27 тыс. 130 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 3 млн 559 тыс. 92 человека;

выздоровело — 3 млн 195 тыс. 913 человек;

летальных исходов — 91 тыс. 27;

проведено ПЦР-тестирований — 16 млн 294 тыс. 537.

Также за прошедшие сутки 129 тыс. 742 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 42 тыс. 956 украинцев, полностью иммунизированы — 86 тыс. 786 человек.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал приказ, позволяющий введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса лицам, входящим в группы риска.