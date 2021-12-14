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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

Коронавирус в Украине — за сутки 387 смертей и больше 5 тыс. заболевших

14 дек 2021, 08:49
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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 13 декабря, инфицировал 5 тыс. 275 человек, в том числе 526 детей и 53 медработника.

От осложнений болезни умерли 387 украинцев, еще 1 тыс. 123 человек были госпитализированы в больницы. Преодолели болезнь 27 тыс. 130 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Статистика коронавирусу в Украине. Данные: СНБО

Статистика коронавирусу в Украине. Данные: СНБО

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 3 млн 559 тыс. 92 человека;
  • выздоровело — 3 млн 195 тыс. 913 человек;
  • летальных исходов — 91 тыс. 27;
  • проведено ПЦР-тестирований — 16 млн 294 тыс. 537.

Также за прошедшие сутки 129 тыс. 742 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 42 тыс. 956 украинцев, полностью иммунизированы — 86 тыс. 786 человек.


Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал приказ, позволяющий введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса лицам, входящим в группы риска.

Источник: Ракурс


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