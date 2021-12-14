Блокировка поставок оружия Украины - немецкие СМИ указали на Меркель

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В августе 2021 года Владимир Зеленский просил канцлера ФРГ Ангелу Меркель перестать блокировать поставки оружия Украине. Но канцлер категорически отказалась даже рассматривать такой случай.

Как пишет газета Bild, Меркель сменила позицию, когда в СМИ появилась информация со ссылкой на данные разведки США о подтягивании российских войск на границу с Украиной.

Часть поставок была разблокирована: в декабре 2021 года Украина получит партию комплексов противодействия БПЛА EDM4S-UA. Однако о возобновлении поставок крупнокалиберных винтовок, как и о возврате денег за недопоставленное вооружение, речь не идет. Такое решение было принято еще при канцлере Меркеле.

По данным издания, ФРГ заблокировала продажу 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США и 20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы.

Украина заплатила за обе системы вооружения через Агентство НАТО по поддержке и поставке (NSPA) еще в начале 2021 года, однако в мае Германия и Нидерланды заблокировали поставки.

Каждое решение о предоставлении оружия через механизм NSPA зависит от консенсуса союзников в отдельных случаях, — заявила пресс-секретарь НАТО.

В МИД ФРГ от комментариев воздержались: «В целом мы не комментируем конфиденциальные дискуссии и решения внутри альянса». Об этом заявил спикер в понедельник, 13 декабря, на брифинге.

То, что Нидерланды стояли на стороне Германии против остальных членов НАТО, произошло по указанию Берлина, — отметил инсайдер издания.

Правительство Меркель якобы хотело избежать ситуации, когда оно было единственным, кто выступал против продажи.

Лишь за несколько дней до истечения срока полномочий Меркель частично отказалась от вето из-за эскалации у границ Украины со стороны Российской Федерации. В декабре 2021 года Украина получит первую партию антидронного оружия EDM4S-RU.

Однако блокада на поставку таких ружей из США пока сохраняется.

Напомним, что 13 декабря новый министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выступила с заявлением по «Северному потоку-2». По ее словам, в случае нападения Москвы на Украину газопровод не заработает.