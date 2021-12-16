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Ракурс
Корниенко об уходе Меркель - Ожидаем перезагрузку немецкого направления

Корниенко об уходе Меркель — Ожидаем перезагрузку немецкого направления

16 дек 2021, 13:00
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Перезагрузку отношений с Германией ожидают в Киеве. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Верховной Рады, «слуга» Александр Корниенко.

Мы ожидаем, конечно, сейчас определенной перезагрузки немецкого направления, связанного с радикальной сменой власти там: премьер из другой политсилы, министр иностранных дел из иной. Мы очень рады этому, зная ее (главы МИД — ред.) позицию по «Северному потоку-2», и она уже сегодня заявила, что не нужно спешить его сертифицировать, — сказал Корниенко в интервью «РБК-Украина».

Политик также напомнил, что когда в последний раз главой МИД Германии был представитель партии «Союз 90/Зеленые» Йошка Фишер, Берлин принимал участие в миротворческих операциях.

Это такие очень обнадеживающие новости. Но есть и обнадеживающие новости из Соединенных Штатов, продолжается диалог, наши депутаты были там, все видели, слышали. Никакой измены нет, все нас поддерживают не меньше, чем раньше, — констатировал нардеп.


Корниенко также призвал не «разгонять» зраду, чтобы потом не тратить время и разбираться, имела ли она место. Он подчеркнул на необходимости доверять западным партнерам.

Источник: «РБК-Украина»

Источник: Ракурс


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