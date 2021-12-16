YouTube мгновенно заблокировал российский немецкоязычный канал RT

Фото: pravda.com

https://racurs.ua/n164503-youtube-mgnovenno-zablokiroval-rossiyskiy-nemeckoyazychnyy-kanal-rt.html

Ракурс

Немецкую редакцию пропагандисткого канала RT заблокировали на YouTube.

Новый аккаунт российских пропагандистов заблокировали через несколько часов после его запуска. Причины неизвестны. Ранее два канала RT заблокировали за нарушение запрета, связанного с дезинформацией о коронавирусе. Об этом сообщает издание Tjournal.

Пропагандистский круглосуточный телеканал RT DE запустил вещание 16 декабря. Через несколько часов канал с трансляцией эфира заблокировали на Ютубе. Ожидалось, что россияне в прямом эфире будут транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Напомним, уже не впервые YouTube удаляет каналы немецкой редакции RT. В сентябре 2021 года были заблокированы два аккаунта. Сначала им запретили на неделю выкладывать ролики из-за дезинформации о COVID-19, но телеканал пытался обойти ограничения, используя другой канал. За это оба канала были закрыты за нарушение Условий использования YouTube.

Источник: Tjournal