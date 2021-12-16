Михаил Федоров, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n164502-kogda-tysyacha-zelenskogo-postupit-na-kartu-rasskazali-v-mincifre.html

Ракурс

Так называемая «тысяча Зеленского» — выплата в размере 1 тыс. грн украинцам, прошедшим полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19, начнет поступать на оформленные гражданами виртуальные карты в банках, ориентировочно, с 20−21 декабря.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил об этом в интервью «BBC Украина».

Минэкономики обещает, что все бюрократические проблемы будут решены до 20 декабря, деньги начнут приходить с 20−21 декабря. В уведомлениях мы предупреждаем, что деньги могут прийти через 10 дней после того, как человек оставит заявку. Надеемся, что еще раньше", — отметил он.

Федоров отметил, что услугу «єПідтримка», в рамках которой, в частности, должны осуществляться эти выплаты, 14 и 15 декабря заказали по 1 млн человек.

Могут возникнуть проблемы. Есть много реестров, которые могут не выдержать. Но мы делаем все для того, чтобы все работало, — заявил министр.

По его словам, в последние две недели до запуска «єПідтримки» техподдержка «Дії» получала по 14−15 тыс. запросов в день, все из которых обрабатывались. Теперь поступают 30−40 тыс. запросов, что является слишком большой нагрузкой.

Чтобы обрабатывать такое количество, нужно около 500 человек. Но я не думаю, что будем нанимать столько людей, — отметил Федоров. — Вы увидите, что спустя неделю-две не будет столько обращений по «єПідтримке».

Источник: «BBC Украина»