Коли «тисяча Зеленського» надійде на картку, розповіли в Мінцифри

Михайло Федоров, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n164502-koly-tysyacha-zelenskogo-nadiyde-na-kartku-rozpovily-v-mincyfry.html

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Так звана «тисяча Зеленського» — виплата в розмірі 1 тис. грн українцям, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19, почне надходити на оформлені громадянами віртуальні картки в банках, орієнтовно, з 20−21 грудня.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про це в інтерв’ю «BBC Україна».

Мінекономіки обіцяє, що всі бюрократичні проблеми вирішать до 20 грудня, гроші почнуть приходити з 20−21 грудня. У сповіщеннях ми попереджаємо, що кошти можуть прийти через 10 днів після того, як людина залишить заявку. Сподіваємось, що ще раніше", — зазначив він.

Федоров зазначив, що послугу «єПідтримка», в межах якої, зокрема, мають здійснюватися ці виплати, 14 і 15 грудня замовили по 1 млн людей.

Можуть виникнути проблеми. Є багато реєстрів, які можуть не витримати. Але ми робимо все для того, щоб все працювало, — зазначив міністр.

За його словами, в останні два тижні до запуску «єПідтримки» техпідтримка «Дії» отримувала по 14−15 тис. запитів на день, всі з яких опрацьовувалися. Тепер надходять 30−40 тис. запитів, що є завеликим навантаженням.

Щоб обробляти таку кількість, потрібно десь 500 людей. Але я не думаю, що будемо наймати аж стільки людей, — зазначив Федоров. — Ви побачите, що за тиждень-два не буде стільки звернень по «єПідтримці».

Джерело: «BBC Україна»