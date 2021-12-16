YouTube миттєво заблокував російський німецькомовний канал RT

Фото: pravda.com

https://racurs.ua/ua/n164503-youtube-myttievo-zablokuvav-rosiyskyy-nimeckomovnyy-kanal-rt.html

Ракурс

Німецьку редакцію пропагандисткого каналу RT заблокували на YouTube.

Новий акаунт російських пропагандистів заблокували через кілька годин після його запуску. Причини невідомі. Раніше два канали RT заблокували за порушення заборони, пов’язаної з дезінформацією про коронавірус. Про це повідомляє видання Tjournal.

Пропагандистський цілодобовий телеканал RT DE запустив мовлення 16 грудня. Через кілька годин канал з трансляцією ефіру заблокували на «Ютубі». Очікувалося, що росіяни в прямому ефірі транслюватимуть новини, ток-шоу і документальні фільми.

Нагадаємо, вже не вперше YouTube видаляє канали німецької редакції RT. У вересні 2021 року було заблоковано два акаунти. Спочатку їм заборонили на тиждень викладати ролики через дезінформацію про COVID-19, але телеканал намагався обійти обмеження, використовуючи інший канал. Через це обидва канали були закриті за порушення Умов використання YouTube.

Джерело: Tjournal