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Ракурс
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг, видео скриншот

Зеленский об Украине в НАТО — Общее мнение 30 государств отсутствует (ВИДЕО)

16 дек 2021, 13:13
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Владимир Зеленский, во время совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, прокомментировал распространенную СМИ информацию о том, что Германия при поддержке Нидерландов заблокировала покупку Украиной оружия через НАТО.

По словам Зеленского, этот вопрос глубоко обсуждался. Он добавил, что в настоящее время среди 30 государств Североатлантического альянса нет объединенной позиции по вступлению Украины в НАТО.

Но большинство стран нас поддерживает. И так же нет объединенной позиции среди государств по военной помощи, особенно в таких контрактах. Но я чувствую полную поддержку генерального секретаря, и мы находим другие шаги для решения этих вопросов, — заявил президент Украины.

Столтенберг, со своей стороны, прямо эту информацию не комментировал, но отметил, что Агентство закупок НАТО помогает закупать определенное оружие и оборудование для Украины, так же закупки проходят по двусторонним соглашениям со странами.

Кроме того, отметил Столтенберг, Альянс оказывает Украине практическую поддержку:


  • с ВСУ делятся опытом инструкторы и советники;
  • проходят совместные учения;
  • Украине предоставляют оборудование.

В то же время, Столтенберг напомнил, что все члены НАТО поддерживают суверенность и территориальную целостность Украины и не признают аннексию Крыма Россией.

Источник: Ракурс


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