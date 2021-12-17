Вакцинація від коронавірусу. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n164575-obov-yazkova-vakcynaciya-moz-rozshyrylo-spysok-profesiy.html

Ракурс

Обов’язкова вакцинація від коронавірусу в Україні стосується представників окремих професій. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) розширило цей список.

Зміни набудуть чинності через місяць. Працівники установ, які не вакцинуються проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. Про це повідомили у прес-службі відомства.

Згідно з наказом, на період дії карантину обов’язковій вакцинації підлягають працівники:

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

У МОЗ додали, що люди, які працюють в цих установах, щодня взаємодіють з великою кількістю людей. Рішення про розширення про розширення списку необхідне для захисту життя і здоров’я українців.

Обов’язковій вакцинації також підлягають працівники соціальної сфери, реабілітаційних центрів, «Укрпошти», «Укрзалізниці», чиновники, а також персонал навчальних закладів.

Наразі вже понад 40% дорослих українців отримали щеплення проти COVID-19, проте доки цей рівень вакцинації не досягне показника у 70% дорослого населення, українцям потрібно буде дотримуватися встановлених карантинних обмежень.

За минулу добу, 16 грудня, в Україні зафіксували ще 8 тис. 899 нових хворих на коронавірус, серед них 779 дітей та 98 медпрацівників. Наразі на COVID-19 в офіційно хворіють 197 тис. 940 осіб. Коронавірус за добу забрав життя 328 українців.

«Ракурс» повідомляв, що Міністерство охорони здоров’я може запровадити третє обов’язкове щеплення від COVID-19. Таке рішення відомство планує прийняти вже в січні.