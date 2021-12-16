Третє обов’язкове щеплення від COVID-19 планує запровадити МОЗ. Фото: nta

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває на тлі виявлення у світі нового штаму «Омікрон». Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) може запровадити третє обов’язкове щеплення від COVID-19.

Таке рішення відомство може прийняти вже в січні. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телеканалу «1+1».

За його словами, термін дії сертифікату про вакцинацію також може бути зміненим. Україна буде орієнтуватися на остаточні рекомендації щодо бустерної дози від ВООЗ.

Кузін додав, що введення третьої дози вакцини посилить імунітет людей, які вакцинувалися понад 9−10 місяців тому.

Ці люди вже мають певне зменшення імунітету. На третю дозу організм відреагує як на звичайну вакцину, — пояснив санлікар.

Раніше очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що бустерну дозу вакцини українці зможуть зробити з січня.

Він зазначив, що вакциновані люди також можуть захворіти на коронавірус, однак переносять хворобу значно легше. Вакцинація запобігає в першу чергу тяжкому перебігу та потраплянню в реанімацію.

Нагадаємо, за даними вчених, вакцини від компаній Pfizer і Sinovac не призводять до вироблення достатньої кількості антитіл, щоб захистити від нового штаму коронавірусу «Омікрон».