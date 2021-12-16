70% госпіталізованих з COVID-19 повністю не відновлюються і за рік після виписки

У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n164528-70-gospitalizovanyh-z-covid-19-povnistu-ne-vidnovluutsya-i-za-rik-pislya-vypysky.html

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Коронавірусна хвороба COVID-19 приносить довготривалі негативні наслідки для здоров’я.

Понад 70% осіб, яких госпіталізовували з COVID-19, повністю не відновилися і за 12 місяців після одужання. У багатьох з них збереглися досить довготривалі симптоми. Це встановили учені з Національного інституту дослідження здоров’я Великої Британії, робота яких опублікована на ресурсі препринтів medRxiv.

У межах дослідження учені через п’ять місяців після виписки оцінили стан 2 тис. 320 осіб, яких госпіталізували з коронавірусом. З них у 807 осіб також вдалося оцінити стан здоров’я через рік.

Виявилося, що про повне відновлення через п’ять місяців заявили 25,6% обстежених, а через рік — лише 28,9%. Тобто, за наступні сім місяців після першого обстеження відсоток людей, які повністю одужали, зріс незначно. Таким чином, COVID-19 може негативно впливати на якість життя колишніх хворих впродовж тривалого часу.

При цьому у жінок ризик не відновитися за рік після коронавірусу був на 68% більшим, ніж у чоловіків.

Типові скарги на здоров’я в обстежених включали:

незвично високу втомлюваність навіть при малих фізичних навантаженнях;

болі у м’язах;

задишку;

труднощі з концентрацією уваги.

Чому наслідки коронавірусу зберігаються так довго у такої великої кількості людей, наразі не відомо. Учені допускають, що причини можуть полягають у запальних процесах, які супроводжуються руйнуванням тканин.