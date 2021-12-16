В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Ракурс

Коронавирусная болезнь COVID-19 приносит долговременные негативные последствия для здоровья.

Более 70% лиц, госпитализированных с COVID-19, полностью не восстановились и спустя 12 месяцев после выздоровления. У многих из них сохранились довольно продолжительные симптомы. Это установили ученые из Национального института исследования здоровья Великобритании, работа которых опубликована на ресурсе препринтов medRxiv.

В рамках исследования ученые через пять месяцев после выписки оценили состояние 2 тыс. 320 человек, госпитализированных с коронавирусом. Из них у 807 человек также удалось оценить состояние здоровья спустя год.

Оказалось, что о полном восстановлении спустя пять месяцев заявили 25,6% обследованных, а спустя год — только 28,9%. То есть, за следующие семь месяцев после первого обследования процент выздоровевших людей вырос незначительно. Таким образом, COVID-19 может негативно влиять на качество жизни бывших больных в течение длительного времени.

При этом у женщин риск не восстановиться за год после коронавируса был на 68% больше, чем у мужчин.

Типичные жалобы на здоровье у обследованных включали:

необычно высокую утомляемость даже при малых физических нагрузках;

боли в мышцах;

одышку;

трудности с концентрацией внимания.

Почему последствия коронавируса сохраняются так долго у такого большого количества людей, пока неизвестно. Ученые допускают, что причины могут заключаться в воспалительных процессах, сопровождающихся разрушением тканей.