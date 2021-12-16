Верховная Рада приняла закон о локализации. Фото: Слуга народу

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Законопроект № 3739 о локализации 16 декабря приняла Верховная Рада.

Закон предусматривает, что с 2022 года импортные товары, приобретенные за государственный или коммунальный счет, должны содержать украинскую составляющую. Иностранный поставщик может обеспечить наличие местной составляющей, размещая производство в Украине, покупая украинские комплектующие или заказывая производственные операции в Украине. Проект закона поддержали 323 нардепа. Об этом шла речь в трансляции заседания ВРУ.

Авторы закона уверены, что в 2022 году показатель локализации составит не менее 10% и с каждым годом будет увеличиваться еще на 5%. В 2028—2031 степень локализации достигнет 40%. Закон о локализации будет касаться пяти групп машиностроения: городской пассажирский транспорт, железнодорожный транспорт, коммунальная техника, энергетическое машиностроение, продукция аэрокосмической отрасли (самолеты, спутники).

62,5 тыс. украинцев получат предложение о рабочем месте с достойной зарплатой на промышленном предприятии в своей стране, а не будут вынуждены ехать на заработки за границу. Завод заплатит налоги в бюджет украинского города. Украина получит не только троллейбусы, но и пользу для собственной экономики и граждан, — отметил глава комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.



А нардеп Дмитрий Кисилевский подчеркнул, что закон о локализации принесет Украине 4,2% дополнительного роста ВВП за 3−5 лет, сохранит 200 тыс. рабочих мест и создаст более 62 тыс. новых.

Напомним, в Государственной службе статистики Украины заявили, что по итогам первого полугодия 2021 года, промышленное производство оставалось на 5,7% меньше, чем было в первом полугодии 2019 года. В пищевой промышленности производство сократилось на 10,5%. В агросекторе объем произведенной продукции уменьшился на 25,4% по сравнению с 2019 годом.