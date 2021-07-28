Экономика на спаде — Госстат обновил данные за 2021 год, фото — BBC

https://racurs.ua/n158000-ekonomika-na-spade-gosstat-obnovil-dannye-za-2021-god.html

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Продолжается падение экономических показателей Украины в различных отраслях. Государственная служба статистики обнародовала 27 июля обновленные показатели и индексы, которые показали неутешительную ситуацию в экономике страны.

В июне 2021 года зафиксировано падение темпов восстановления промышленного производства до 1,1%.

По итогам первого полугодия, промышленное производство все еще остается на 5,7% меньше, чем было в первом полугодии 2019 года.

В пищевой промышленности производство сократилось на 10,5%. В агросекторе объем произведенной продукции уменьшился на 25,4% по сравнению с 2019 годом.

Также в Украине падает внутренняя добыча газа. Это обусловлено неспособностью остановить реализацию обходных потоков, по которым российский газ поставляется в Европу. Добыча газа в Украине за полгода снизился еще на 4%.

Согласно данным ООО «Оператор ГТС Украины», по итогам I полугодия текущего года добыча газа в Украине составила 9,75 млрд куб. м. Это на 4% меньше чем за аналогичный период прошлого года и на 7% меньше, чем в I полугодии 2019 года.

Самое значительное сокращение добычи газа наблюдается в государственных компаний АО «Укргаздобыча» и ПАО «Укрнафта».

«Укргаздобыча» в I полугодии 2021 года сократила добычу газа на 5,3% — до 6.8 млрд кубометров. «Укрнафта» сократила добычу на 7,3% — до 542 млн куб. м. В июне Украина добыла 1,6 млрд кубометров газа, что на 2.6% меньше, чем в прошлом году.

В 2020 году валовой добыча газа составила 19.74 млрд куб. м, что на 4.4% меньше, чем в 2019 году.