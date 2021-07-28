Економіка на спаді — Держстат оновив дані за 2021 рік, фото — BBC

https://racurs.ua/ua/n158000-ekonomika-na-spadi-derjstat-onovyv-dani-za-2021-rik.html

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Продовжується падіння економічних показників України у різних галузях. Державна служба статистики оприлюднила 27 липня оновлені показники та індекси, які засвідчили невтішну ситуацію в економіці країни.

У червні 2021 року зафіксоване падіння темпів відновлення промислового виробництва до 1,1%.

За підсумками першого півріччя 2021 року, промислове виробництво усе ще залишається на 5,7% меншим, аніж було у першому півріччі 2019 року.

У харчовій промисловості виробництво скоротилося на 10,5%. В агросекторі обсяг виробленої продукції зменшився на 25,4% у порівнянні з 2019 роком.

Також в Україні падає внутрішній видобуток газу. Це зумовлено неспроможністю зупинити реалізацію обхідних потоків, якими російський газ постачається до Європи. Видобуток газу в Україні за півроку знизився ще на 4%.

Згідно з даними ТОВ «Оператор ГТС України» за підсумками І півріччя поточного року видобуток газу в Україні становив 9.75 млрд куб. м. Це на 4% менше ніж за аналогічний період минулого року та на 7% менше ніж у І півріччі 2019 року.

Найбільше скорочення видобутку газу спостерігається у державних компаній АТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта».

«Укргазвидобування» у І півріччі 2021 року скоротила видобуток газу на 5,3% — до 6,8 млрд кубометрів ."Укрнафта" скоротила видобуток на 7,3% — до 542 млн куб. м. У червні Україна видобула 1.6 млрд кубометрів газу, що на 2.6% менше, ніж у минулому році.

У 2020 році валовий видобуток газу становив 19,74 млрд куб. м, що на 4,4% менше, ніж у 2019 році.