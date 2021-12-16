Верховна Рада ухвалила закон про локалізацію. Фото: Слуга народу

https://racurs.ua/ua/n164527-rada-uhvalyla-zakon-pro-lokalizaciu-scho-vin-peredbachaie.html

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Законопроект № 3739 про локалізацію 16 грудня ухвалила Верховна Рада.

Закон передбачає, що з 2022 року імпортні товари, придбані за державний або комунальний кошт, мають містити українську складову. Іноземний постачальник може забезпечити наявність місцевої складової, розміщуючи виробництво в Україні, купуючи українські комплектуючі або замовляючи виробничі операції в Україні. Проект закону підтримали 323 нардепи. Про це йшлося у трансляції засідання ВРУ.

Автори закону упевнені, що у 2022 році показник локалізації становитиме щонайменше 10% і з кожним роком збільшуватиметься ще на 5%. У 2028−2031 ступінь локалізації сягне 40%. Закон про локалізацію стосуватиметься п’яти груп машинобудування: міський пасажирський транспорт, залізничний транспорт, комунальна техніка, енергетичне машинобудування, продукція аерокосмічної галузі (літаки, супутники).

62,5 тис. українців отримають пропозицію про робоче місце з гідною зарплатою на промисловому підприємстві у своїй країні, а не будуть змушені їхати на заробітки за кордон. Завод заплатить податки в бюджет українського міста. Україна отримає не лише тролейбуси, а й користь для власної економіки та громадян, — зазначив очільник комітету ВРУ з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.



А нардеп Дмитро Кисилевський наголосив, що закон про локалізацію принесе Україні 4,2% додаткового зростання ВВП за 3−5 років, збереже 200 тис. робочих місць і створить понад 62 тис. нових.

Нагадаємо, у Державнійслужбі статистики заявили, що за підсумками першого півріччя 2021 року, промислове виробництво залишалося на 5,7% меншим, аніж було у першому півріччі 2019 року. У харчовій промисловості виробництво скоротилося на 10,5%. В агросекторі обсяг виробленої продукції зменшився на 25,4% у порівнянні з 2019 роком.