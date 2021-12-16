Сотни следов динозавров нашли в глиняном карьере в Польше. Фото: vsviti

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Ракурс

В Польше ученые обнаружили несколько сотен отпечатков лап динозавров и окаменелости того же периода. Исследователи идентифицировали не менее семи различных видов наземных позвоночных.

Следы нашли в глиняном карьере в 130 км от Варшавы. Эту находку сделали и описали ученые Польского геологического института. Об этом сообщает CNN.

Это естественные слепки, потому что динозавры ходили по сухой поверхности. За счет этого они сохранились. Песок наслаивался на следы, а потом он уплотнился, поэтому мы видим, как следы выступают наружу, — отметили эксперты.

Отпечатки следов сохранились настолько хорошо, что можно разглядеть даже чешую на пальцах. По словам ученых, эти следы позволят узнать больше об экосистеме региона 200 млн лет назад.

Сообщается, что самый большой след лапы динозавра имеет 40 см в длину. Исследователи предполагают, что этот след принадлежал динозавру из хищных видов.

Теперь ученым предстоит определить виды доисторических существ и воспроизвести их внешний вид. Они будут продолжать раскопки.

«Ракурс» сообщал, что в США нашли новый вид динозавра — для этого открытия потребовалось 60 лет. Пара американцев обнаружила останки древнего динозавра на своем участке.

Источник:CNN