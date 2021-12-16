Сотні слідів динозаврів виявили у глиняному кар’єрі в Польщі. Фото: vsviti

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Ракурс

У Польщі вчені виявили декілька сотень відбитків лап динозаврів та скам’янілості того ж періоду. Дослідники ідентифікували щонайменше сім різних видів наземних хребетних.

Сліди знайшли у глиняному кар'єрі за 130 км від Варшави. Цю знахідку зробили та описали науковці Польського геологічного інституту. Про це повідомляє CNN.

Це природні зліпки, оскільки динозаври ходили сухою поверхнею. Внаслідок цього вони збереглися. Пісок нашаровувався на сліди, а згодом він ущільнився, тому ми бачимо, як сліди виступають назовні, — зазначили експерти.

Відбитки слідів збереглися настільки добре, що можна розгледіти навіть луску на пальцях. За словами вчених, ці сліди дозволять дізнатися більше про екосистему регіону 200 млн років тому.

Повідомляється, що найбільший слід лапи динозавра має 40 см завдовшки. Дослідники припускають, що цей слід належав якомусь з хижих видів рептилій.

Тепер вченим потрібно визначити види доісторичних плазунів і відтворити їх зовнішній вигляд. Вони продовжуватимуть розкопки.

«Ракурс» повідомляв, що у США знайшли новий вид динозавра — для цього відкриття знадобилося 60 років. Пара американців виявила останки стародавнього динозавра на своїй ділянці.

Джерело: CNN