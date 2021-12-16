Погода в Україні. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Україні 17 грудня місцями буде дощовою. В деяких областях вдень стовпчики термометрів покажуть до 5° тепла.

Найближчої доби очікується помірні пориви вітру, швидкість місцями сягатиме до 14 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 17 грудня упродовж дня буде дощовою. Вночі температуру повітря прогнозують від 0° до 3° тепла, а вдень температура повітря очікується від 0° до 2° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 3−11 м/с.

Погода в Харкові у п’ятницю буде хмарною, обіцяють мокрий сніг з дощем. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 0° до 1° морозу, а вдень температура повітря очікується 1° тепла. Швидкість вітру прогнозують 2−7 м/с.

Погода в Одесі буде хмарною, обіцяють дощ. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−3° тепла, а вдень обіцяють 3−5° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−14 м/с.

Погода у Львові найближчої доби хмарною, упродовж доби можливі короткочасні дощі з мокрим снігом. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 1−2° тепла, а вдень обіцяють 1° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 5−11 м/с.

Геомагнітна обстановка в Україні 17 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні найближчими днями очікується хмарна та з періодичними опадами. Синоптики прогнозують дощі, мокрий сніг та ожеледицю на дорогах.