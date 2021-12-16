Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Украине 17 декабря местами будет дождливой. В некоторых областях днем столбики термометров покажут до 5° тепла.

В ближайшие сутки ожидаются умеренные порывы ветра, скорость местами будет достигать до 14 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 17 декабря в течение дня будет дождливой. Ночью температуру воздуха прогнозируют от 0° до 3° тепла, а днем температура воздуха ожидается от 0° до 2° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 3−11 м/с.

Погода в Харькове в пятницу будет облачной, обещают мокрый снег с дождем. Столбики термометров ночью покажут от 0° до 1° мороза, а днем температура воздуха ожидается 1° тепла. Скорость ветра прогнозируют 2−7 м/с.

Погода в Одессе будет облачной, обещают дождь. Столбики термометров ночью покажут 2−3° тепла, а днем обещают 3−5° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 2−14 м/с.

Погода во Львове в ближайшие сутки будет облачной, в течение суток возможны кратковременные дожди с мокрым снегом. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 1−2° тепла, а днем обещают 1° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 5−11 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 17 декабря прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине в ближайшие дни ожидается облачная и с периодическими осадками. Синоптики прогнозируют дожди, мокрый снег и гололедицу на дорогах.