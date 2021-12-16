Большинство киевлян не поддерживают назначение главы КГГА властями, фото: «Радіо Свобода»

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Большинство киевлян (64%) не поддерживают идею о том, что главу КГГА должны назначать центральные власти. По их мнению, этот пост должен занимать действующий мэр.

В то же время 30% придерживаются противоположного мнения. Об этом свидетельствуют результаты проведенного в период с 10 по 12 декабря соцопроса, опубликованного на сайте социологической группы «Рейтинг».

Отмечается, что за последний квартал количество выступающих против этой инициативы заметно возросло (в июле таких было 54%).

Среди опрошенных 59% знают о том, что готовится закон о столице, разделяющий полномочия городского головы Киева и главы КГГА (37% - много слышали, 32% - что-то слышали), 41% - ничего об этом не знают.

Не поддерживают подобную инициативу 43%, поддерживают — 33%. Среди тех, кто хорошо осведомлен об этой идее, не поддерживают ее 65%.

Среди опрошенных 62% считают, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко существует конфликт, 24% так не считают, а 14% затруднились ответить.

Среди тех, кто считает реальным этот конфликт:

39% поддерживают в нем Кличко;

15% поддерживают Зеленского;

45% не поддерживают никого из них;

68% считают, что он обусловлен попыткой Зеленского устранить политического конкурента;

23% считают, что причиной конфликта есть попытка Зеленского навести порядок в столице.

Стоит добавить, что закон о столице, предусматривающий разделение должностей мэра и главы КГГА, в 2021 году на рассмотрение в пленарный зал Верховной Рады так и не попал.

Кличко доверяют 51% опрошенных, не доверяют — 48%, в то время как Зеленскому — 39% и 59% соответственно.

В партийном рейтинге предпочтения киевлян распределились следующим образом:

за УДАР Виталия Кличко готовы проголосовать 19,1% опрошенных;

за партию пятого президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» — 17,0%;

за партию Зеленского «Слуга народа» — 13,3%;

за партию экс-спикера Дмитрия Разумкова «Разумная политика» — 9,4%;

за партию шоумена Сергея Притулы — 7,5%;

за ВО «Батькивщина» — 5,4%;

за партию «Сила и честь» — 4,9%;

за «Оппозиционную платформу — за жизнь» — 4,8%;

за «Украинскую стратегию Гройсмана» — 3,7%;

за партию Шария — 3,4%;

за ВО «Свобода» — 3,2%.

Рейтинг других политсил меньше 3%.

Опрос осуществлялся методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера), в нем приняли участие 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.