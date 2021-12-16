Чи підтримують кияни розділення посад мера та голови КМДА, встановили соціологи

Більшість киян не підтримують призначення голови КМДА владою, фото: «Радіо Свобода»

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Більшість киян (64%) не підтримують ідею про те, що голову КМДА має призначати центральна влада. На їхню думку, цю посаду має обіймати чинний мер.

Водночас 30% дотримуються протилежної думки. Про це свідчать результати проведеного в період з 10 по 12 грудня соцопитування, опубліковані на сайті соціологічної групи «Рейтинг».

Зазначається, що за останній квартал кількість тих, хто виступає проти цієї ініціативи, помітно зросла (у липні таких було 54%).

Серед опитаних 59% знають про те, що готується закон про столицю, який розділяє повноваження міського голови Києва і голови КМДА (37% - багато чули, 32% - щось чули), 41% - нічого про це не знають.

Не підтримують таку ініціативу 43%, підтримують — 33%. Серед тих, хто добре обізнаний про цю ідею, не підтримують її 65%.

Серед опитаних 62% вважають, що між президентом України Володимиром Зеленським та мером Києва Віталієм Кличком існує конфлікт, 24% так не вважають, а 14% не змогли відповісти.

Серед тих, хто вважають реальним цей конфлікт:

39% підтримують у ньому Кличка;

15% підтримують Зеленського;

45% не підтримують нікого з них;

68% - вважають, що він зумовлений намаганням Зеленського усунути політичного конкурента;

23% вважають, що причиною конфлікту є спроба Зеленського навести порядок у столиці.

Варто додати, що закон про столицю, який передбачає розділення посад мера та голови КМДА, у 2021 році на розгляд у пленарну залу Верховної Ради так і не потрапив.

Кличку довіряють 51% опитаних, не довіряють — 48%, в той час як Зеленському — 39% і 59% відповідно.

У партійному рейтингу вподобання киян розподілилися так:

за УДАР Віталія Кличка готові проголосувати 19,1% опитаних;

за партію п’ятого президента Петра Порошенка «Європейська солідарність» — 17,0%;

за партію Зеленського «Слуга народу» — 13,3%;

за партію екс-спікера Дмитра Разумкова «Розумна політика» — 9,4%;

за партію шоумена Сергія Притули — 7,5%;

за ВО «Батьківщина» — 5,4%;

за партію «Сила і честь» — 4,9%;

за «Опозиційну платформу — за життя» — 4,8%;

за «Українську стратегія Гройсмана» — 3,7%;

за партію Шарія — 3,4%;

за ВО «Свобода» — 3,2%.

Рейтинг інших політсил є меншим за 3%.

Опитування здійснювалося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера), у ньому взяли участь 2 тис. респондентів віком від 18 років.