Фейк Плутарха о детях в Спарте опровергли ученые. Фото: grekomania.ru

https://racurs.ua/n164523-feyk-plutarha-o-detyah-v-sparte-oprovergli-uchenye.html

Ракурс

Ученые опровергли рассказ древнегреческого писателя и философа Плутарха. Он утверждал, что в древней Спарте существовал обычай убивать младенцев.

Детей якобы бросали в ущелье в горах, если они рождались с физическими недостатками. Однако новые исследования показывают, что эта история может быть лишь мифом. Об этом пишет Daily Mail.

Впервые такие заявления сделал Плутарх около 100 года нашей эры. Однако он писал о событиях, которые предположительно произошли за 700 лет до его времени.

В рамках новой работы эксперты внимательно изучили другие литературные источники и предположили, что это «чистый миф».

По словам ученых, концепция детоубийства, выдвинутая Плутархом, использовалась в «довольно гнусных целях».

Например, нацисты прибегали к древнегреческой практике в качестве прецедента для оправдания евгеники (учение о селекции применительно к человеку).

Новое исследование ставит под сомнение утверждение, что древние греки принципиально отличались отношением к людям с инвалидностью.

В Греции не было предписано законом убивать или выставлять младенцев с физическими недостатками напоказ, — заявили исследователи.



Эти выводы были подкреплены повторным анализом археологических раскопок 1931 года, когда в колодце в Афинах были найдены останки более 400 младенцев. Почти всем детям было несколько дней от роду, но они не соответствовали «выборочному детоубийству».

Источник: Daily Mail