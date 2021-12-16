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Ракурс
Дым сигарет с ментолом запретили в Украине

Дым сигарет с ментолом запретили в Украине

16 дек 2021, 16:27
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Дым сигарет с ментолом отныне в Украине вне закона. Верховная Рада 16 декабря приняла новый антитабачный закон № 4358.

Нардепы запретили продавать ароматизированные сигареты и любые курительные приборы, где есть вкусовые добавки.

Отметим, что к ним относится абсолютное большинство жидкостей для электронных сигарет, а также примерно половина ассортимента так называемых айкосов.

Кроме того, Рада приравняла вейпы и айкосы к обычным сигаретам. Это означает, что их нельзя рекламировать, продавать несовершеннолетним и курить в помещениях и общественных местах.

На пачках сигарет производители должны увеличить площадь медицинских предупреждений. Закон предусматривает запрет на рекламу, спонсорство и продажу лицам до 21 года электронных сигарет и их альтернатив.

Законопроект принят во втором чтении — далее необходима подпись главы парламента и президента.

За закон об охране здоровья населения от вредного влияния табака проголосовало конституционное большинство — 317 народных депутатов. Его главная цель — защитить и уберечь молодежь от маркетинговых технологий производителей табачных изделий и курительных устройств.

Основные нововведения следующие:


  • курение с использованием устройств для нагрева запрещается во всех общественных местах и ​​помещениях по аналогии с курением обычных сигарет (в том числе школы, больницы, заведения питания, рабочие места);
  • запрещается реклама устройств для курения на транспорте, концертах, в соцсетях;
  • появляется медицинское предупреждение на упаковке курительных устройств, а на сигаретах медицинское предупреждение увеличится до 65% от площади упаковки;
  • запрещается продажа сигарет со вкусами и ароматом (например, фрукты, ягоды или сладости);
  • запрещается продажа табачных изделий для электрического нагрева (ТВЭНов) несовершеннолетним;
  • устанавливается штраф за продажу несовершеннолетним табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей в размере 1 тыс. 20 грн, а в случае повторного в течение года нарушения — 10,2 тыс. грн;
  • запрещается акционная продажа и дегустация табачных изделий и электронных сигарет.

Закон также устанавливает требования для производства и реализации табачной продукции, электронных сигарет, бездымных табачных изделий:

  • содержания вредных веществ;
  • оформление упаковки, в частности медицинских предупреждений потребителей;
  • ограничение реализации (продажи) и потребление;
  • рекламирование.

Источник: Ракурс


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