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Дым сигарет с ментолом запретили в Украине
Дым сигарет с ментолом запретили в Украинеhttps://racurs.ua/n164522-dym-sigaret-s-mentolom-zapretili-v-ukraine.htmlРакурс
Дым сигарет с ментолом отныне в Украине вне закона. Верховная Рада 16 декабря приняла новый антитабачный закон № 4358.
Нардепы запретили продавать ароматизированные сигареты и любые курительные приборы, где есть вкусовые добавки.
Отметим, что к ним относится абсолютное большинство жидкостей для электронных сигарет, а также примерно половина ассортимента так называемых айкосов.
Кроме того, Рада приравняла вейпы и айкосы к обычным сигаретам. Это означает, что их нельзя рекламировать, продавать несовершеннолетним и курить в помещениях и общественных местах.
На пачках сигарет производители должны увеличить площадь медицинских предупреждений. Закон предусматривает запрет на рекламу, спонсорство и продажу лицам до 21 года электронных сигарет и их альтернатив.
Законопроект принят во втором чтении — далее необходима подпись главы парламента и президента.
За закон об охране здоровья населения от вредного влияния табака проголосовало конституционное большинство — 317 народных депутатов. Его главная цель — защитить и уберечь молодежь от маркетинговых технологий производителей табачных изделий и курительных устройств.
Основные нововведения следующие:
- курение с использованием устройств для нагрева запрещается во всех общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет (в том числе школы, больницы, заведения питания, рабочие места);
- запрещается реклама устройств для курения на транспорте, концертах, в соцсетях;
- появляется медицинское предупреждение на упаковке курительных устройств, а на сигаретах медицинское предупреждение увеличится до 65% от площади упаковки;
- запрещается продажа сигарет со вкусами и ароматом (например, фрукты, ягоды или сладости);
- запрещается продажа табачных изделий для электрического нагрева (ТВЭНов) несовершеннолетним;
- устанавливается штраф за продажу несовершеннолетним табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей в размере 1 тыс. 20 грн, а в случае повторного в течение года нарушения — 10,2 тыс. грн;
- запрещается акционная продажа и дегустация табачных изделий и электронных сигарет.
Закон также устанавливает требования для производства и реализации табачной продукции, электронных сигарет, бездымных табачных изделий:
- содержания вредных веществ;
- оформление упаковки, в частности медицинских предупреждений потребителей;
- ограничение реализации (продажи) и потребление;
- рекламирование.
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