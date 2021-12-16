Алексей Данилов считает, что российских войск для атаки на Украину пока мало. Фото: novynarnia.com

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Российская Федерация сосредоточила вблизи украинских границ недостаточное количество войск, которое необходимо для вторжения.

Для вторжения понадобится в пять-шесть раз больше войск, чем сейчас стоят на границе. Москва ничего не сделала для деэскалации, но нет указаний на то, что вторжение неизбежно. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Reuters.

Секретарь СНБО подтвердил, что Россия сконцентрировала 92 тыс. военных на границе с Украиной. Чиновник считает, что агрессору необходимо иметь от 500 тыс. до 600 тыс. военнослужащих, чтобы «держать ситуацию под контролем во время наступления». И несмотря на то, что Россия может нарастить эту группировку «очень быстро и в любой момент», ей все равно понадобится на это больше суток.

Данилов согласился, что ничего не изменилось после переговоров президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Чиновник добавил, что компромисс между Украиной и Россией возможен, но не ценой украинской независимости.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вторжение России в Украину может произойти в конце января. Эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным. Суммарное количество войск на территории Российской Федерации, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы в эскалации, сегодня оценивается в 94,3 тыс. лиц.

Источник: Reuters