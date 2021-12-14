В случае нападения Москвы Пентагон перебросит войска в Восточную Европу — заявление США

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Вашингтон рассматривает возможность дополнительного размещения войск на ротационной основе на восточном фланге НАТО при вторжении России в Украину.

13 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США напрямую ведут диалог с РФ и Украиной, чтобы урегулировать их разногласия по дипломатическому пути.

Если мы вспомним 2014 год — многие союзники по НАТО были нацелены на увеличение присутствия в регионе, на дополнительное размещение войск на ротационной основе. Выразительно эти меры США рассматривают на случай, если Россия примет решение вторгнуться в Украину, — заявила Псаки, отвечая на вопрос журналиста, существует ли план направления американских вооруженных сил на восточный фланг НАТО.

Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что сейчас в Киеве находится помощник госсекретаря США Карен Донфрид, которая 14 декабря отправится в Москву для переговоров с официальными лицами РФ.

По словам Псаки, во время визита Донфрид будет обсуждать наращивание российских войск у границы с Украиной и заверит в приверженности Вашингтона суверенитету Украины.

После поездки в РФ Донфрид улетит в Брюссель для обсуждения ситуации с союзниками США по НАТО и партнерами из ЕС.

Ранее в декабре президент США Джо Байден заявлял, что не рассматривает возможность привлечения американских военнослужащих на защиту Украины от России.

При этом он подтвердил, что США усилят военное присутствие в странах-членах НАТО. Ранее в Вашингтоне уже заявляли, что такое усиление возможно в случае конфликта между РФ и Украиной.