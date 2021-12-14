У разі нападу Москви Пентагон перекине війська у Східну Європу - заява США

https://racurs.ua/ua/n164379-u-razi-napadu-moskvy-pentagon-perekyne-viyska-u-shidnu-ievropu-zayava-ssha.html

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Вашингтон розглядає можливість додаткового розміщення військ на ротаційній основі на східному фланзі НАТО у разі вторгнення Росії в Україну.

13 грудня прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США безпосередньо ведуть діалог з РФ та Україною, щоб врегулювати їхні розбіжності дипломатичним шляхом.

Якщо ми згадаємо 2014 рік, багато союзників по НАТО були націлені збільшити присутність у регіоні, націлені на додаткове розміщення військ на ротаційній основі. Виразно ці заходи США розглядають на випадок, якщо Росія ухвалить рішення вторгнутися в Україну, — заявила Псакі, відповідаючи на запитання журналіста, чи існує план спрямування американських збройних сил на східний фланг НАТО.

Прес-секретар Білого дому нагадала, що зараз у Києві знаходиться помічник держсекретаря США Карен Донфрід, яка 14 грудня попрямує до Москви для переговорів з офіційними особами РФ.

За словами Псакі, під час візиту Донфрід обговорюватиме нарощування російських військ біля кордону з Україною та запевнить у прихильності Вашингтона до суверенітету України.

Після поїздки до РФ Донфрід полетить до Брюсселя для обговорення ситуації з союзниками США по НАТО та партнерами з ЄС.

Раніше у грудні президент США Джо Байден заявляв, що не розглядає можливості залучення американських військовослужбовців для захисту України від Росії.

При цьому він підтвердив, що США посилять військову присутність у країнах-членах НАТО. Раніше у Вашингтоні вже заявляли, що таке посилення можливе у разі конфлікту між РФ та Україною.