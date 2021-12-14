Документи на субсидію – кому з українців треба подати повторно. Фото: llg.com.ua

https://racurs.ua/ua/n164378-dokumenty-na-subsydiu-komu-z-ukrayinciv-treba-podaty-povtorno.html

Ракурс

Субсидії в Україні більшості громадян перепризначили автоматично. Однак деяким українцям все ж доведеться повторно подати документи.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла, що перепризначення субсидій відбувалося на підставі наявної в реєстрах інформації.

Вона зазначила, що підтвердити право на субсидію повинні:

українці, які отримували її за фактичним місцем проживання;

громадяни, яким вона призначалася без урахування зареєстрованих членів сім’ї, що не проживають за місцем реєстрації.

Цього року було розширено коло людей, які можуть отримувати субсидії. Ми проаналізували практику та включили до переліку загальних підстав призначення субсидії ті випадки, які раніше потребували окремого розгляду та рішення комісій органів місцевого самоврядування, — розповіла міністр.

Йдеться по випадки, коли хтось із членів домогосподарства офіційно працює за кордоном або перебуває за кордоном, але доглядає за дитиною до трьох років, або є безробітним, але зареєстрований в центрі зайнятості.

«Ракурс» повідомляв, що розмір субсидій в Україні зросте для мешканців прифронтових населених пунктів Донецької та Луганської областей. Споживачі у цих районах отримують від 700 грн до 1 тис. грн субсидії, підвищити її обіцяють до 2 тис. 500 грн.

Уряд збільшить розмір субсидій спеціально ухваленою постановою. Ці витрати коштуватимуть держбюджету 70−80 млн грн щомісяця.